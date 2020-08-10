«Воздушное»: Нетребко в белоснежном платье-бюстье с открытыми плечами поднялась на сцену

Анна Нетребко не скрывает, что обожает путешествовать. Во время карантина ей три месяца пришлось сидеть в своей квартире в Вене. Она редко выходила на улицу, поэтому успела не только сделать уборку, но и даже небольшой ремонт на террасе. А уже в июне артистка возобновила гастроли. Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым она побывала в Германии, а теперь уже месяц ездит по Италии. Артистка успела увидеть Венецию, Флоренцию, Неаполь, но больше ее поразили полупустые улицы Рима.

Как и прежде, Анна радует поклонников модными образами. Она не упускает любой возможности пошопиться. На днях она прошлась по магазинам со вдовой Дмитрия Хворостовского Флоранс и ее повзрослевшим сыном. По словам оперной дивы, концертные платья ей тоже приходится покупать самой. Если для прогулок она облачается то в шорты, то в сарафаны и мини-платья, то на сцене Нетребко блистает в роскошных вечерних нарядах.

Так в Риме певица всех очаровала женственным и очень воздушным образом. Она поднялась на сцену в белоснежном платье-бюстье из шифона. Наряд был расшит золотой ниткой, а шлейф будто парил, когда артистка шла. Наряд подчеркнул ее талию и загорелую кожу. Анна волновалась перед выходом на сцену, как и ее муж. Однако зрители одарили ее комплиментами, как и поклонники. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист Марина Корабель.

«Воздушное, летящее в нижней части и прилегающее в области груди белое платье с золотыми вставками очень идет Анне, подчеркивая красивый, слегка загорелый цвет кожи. А открытые плечи подчеркивают ее женственность. Украшения перекликаются с цветом рисунка на платье и прекрасно дополняют образ. Макияж яркий, но так как это сценический образ, он такой и должен быть, ярче, чем в обычной жизни, так как зритель находится вдали от артиста», — высказалась эксперт. «Еще мне нравится простая и актуальная прическа, она прекрасно вписывается в достаточно сложное платье и яркий макияж и за счет свой простоты балансирует образ», — добавил она.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.