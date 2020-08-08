«Какой красавец вырос!»: Нетребко в платье цвета фуксия вышла в свет с сыном Хворостовского

Анна Нетребко после карантина возобновила гастроли. Артистка мечтала вернуться на сцену. Однако сначала она успела отдохнуть в Турции с семьей. Оперная дива успела загореть и накупаться. А последний месяц артистка колесит по Италии. Она успела посетить несколько городов, включая Венецию, Неаполь, Флоренцию, а недавно певица приехала в Рим. После концерта она встречалась с семьей покойного коллеги Дмитрия Хворостовского, который умер после борьбы с раком в 2017 году.

Нетребко увиделась со вдовой Флоранс, а также сыном артиста Максимом. В первый день они посетили Колизей, а вот на следующий день отправились в парк Вилла Боргезе, где увидели не только картины, но и знаменитые античные скульптуры. Оперная дива облачилась в платье макси с глубоким декольте. К наряду цвета фуксия она подобрала сережки в тон с перьями. Анна дополнила образ колоритной сумкой через плечо.

Она поинтересовалась у 17-летнего парня, собирается ли он становится певцом. Максим не только дал положительный ответ, но и признался, что также играет на гитаре.

«С Максимом Хворостовским… какой красавец вырос!» — написала Нетребко.

Поклонники согласились с оперной дивой. Многие одарили комплиментами не только певицу, но и наследника Хворостовского. «Прекрасный молодой человек», — присоединилась певица Валерия. «Как на папу похож, Дмитрия улыбка», «А вы, Анна, красавица, такая модная», «Такой взрослый», «Да, хорош», — прокомментировали пост подписчики.