Русские каникулы: 61-летняя Марина Юдашкина в джинсовых бриджах прогулялась по Плесу с мужем

Валентин Юдашкин даже на карантине не сидел без дела. Он рисовал эскизы для новой коллекции одежды, а также нянчился с внуками. Его жена Марина Юдашкина радовала мужа домашними блюдами. Она готовила на летней кухне, где есть печь. А с недавних пор, когда режим самоизоляции отменили, супруги стали выходить в свет. Недавно возлюбленная кутюрье повеселилась на светском рауте с Аллой Пугачевой, а в августе пара решила совершить путешествие.

Юдашкин приехал в Плес, где недавно также побывала актриса Ирина Пегова. Вместе с женой он прогулялся по селу и осмотрел не только старинные избы, но и храмы. Марина предстала на новых фото в джинсовых бриджах, которые подчеркнули ее стройные ноги, а также в белой куртке и кроссовках. Валентин предпочел разбавить джинсы и футболку лимонной рубашкой.

«Город на Волге — Плес, предположительно переводится „место, где плескает“ очень красивый, много достопримечательностей Храмы: Успенская церковь и Вознесения Христово , СВ. Варвары , Троицкая церковь, Преображенская церковь и многие другие, потрясающие панорамы, дом-музей Левитана. К сожалению, все не перечислить», — поделилась жена модельера.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Марина в 61 год. Также многие отметили, что Юдашкин похорошел за последние месяцы. Как известно, несколько лет назад он стал бороться с онкологией. «Какие вы классные, здоровья вам и процветания», «Классно выглядите», «Сказочный русский домик», Самая гармоничная пара«, «Приятного отдыха», «Марина, какие ножки», «Валентин словно помолодел», — прокомментировали пост подписчики.