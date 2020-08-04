«Вот это формы»: 42-летняя Ирина Пегова в купальнике блеснула пышной грудью

Ирина Пегова во время карантина смогла провести время с родными в городе Выкса. Актриса брала уроки живописи и гуляла по лесу. Поклонники любят девушку за отсутствие пафоса. Она предпочитает носить простые платья в цветочек или подчеркивает достоинства фигуры брючными костюмами ярких оттенков. После окончания самоизоляции артистка вновь стала ездить на съемки. Недавно она вернулась из Липецка, где снималась с Сергеем Буруновым и Монеточкой.

А на днях Ирина оказалась в Тверской области. Она сделала себе челку ради новой роли. Но никто не ожидал увидеть ее в купальнике. Неизвестно, где актриса могла позагорать, но она сначала показала песчаный пляж, а потом устроила прогулку на яхте. Девушка запечатлела себя в купальнике цвета фуксия. Пегова позировала без макияжа, демонстрируя естественную красоту.

«И так целый день», — призналась она.

Актриса выглядела счастливой. Не исключено, что она смогла добраться до моря, как это уже сделали Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие знаменитости. На одной из фан-страничек Ирины появились ее архивные летние фото, которые сама актриса ранее публиковала в личном профиле. На кадрах можно увидеть девушку в бикини. Она демонстрировала свою фигуру во всей красе. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит звезда.

«Какая же вы прелесть», «Ну просто Саманта Фокс», «Вот это формы», «Какая же вы прекрасная», «Огонь женщина», «Вот это ложбинка греха», «Лучшая фигура», — стали обсуждать фото пользователи Сети.