«Деловая красотка»: Кудрявцева показала подросшую дочку в лимонном комбинезоне в горох

Лера Кудрявцева обрела счастье со своим третьим мужем Игорем Макаров. Большая разница в возрасте с хоккеистом не мешает телеведущей находить с ним общий язык. Более того, она рискнула стать вновь мамой, когда ей было уже 48 лет. Блондинка родила дочку Марию. От первого брака у нее есть взрослый сын Жан, который уже подарил ей внука Льва. Звезда ТВ-передач не скрывает, что девочка стала ее смыслом жизни.

Не так давно Кудрявцева отдохнула в Адлере с детьми и внуком. 49-летняя телеведущая без стеснения позировала в купальнике. также она постоянно наряжала наследницу в яркие платья. Девочке скоро исполнится два года. Она уже умеет поливать цветы, кормить кота и обожает смотреть советские мультфильмы. По участку возле дома кроха часто катается на самокате. Лера водит дочку в бассейн, а также на развивающие занятия к педагогу Елене Куликовой.

Накануне телеведущая показала, как проходят занятия и какие успехи делает ее наследница. Маша ловко определяет размеры и форму разных предметов, различает цвета и животных. Кудрявцева нарядила малышку в фиолетовую футболку и комбинезон лимонного цвета в горох. Девочка выглядела ярко и стильно. На этот раз наследницу звезды позабавило, когда она нажимала на фигурки животных и начинала играть музыка. Кроха улыбалась, демонстрируя ровные зубы.

Поклонники восхитились дочкой Леры и Игоря. Многие одарили ее комплиментами. «Деловая красотка», «Какая смышленая», «Вот это костюм у нее, стиляга», «Маша такая умная», «Что за красотка», — обсуждали кадры пользователи Сети.