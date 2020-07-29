«Дико боялась!»: Кудрявцева призналась, почему молчала о своей беременности от Макарова

По словам телеведущей, на тот момент у нее была только одна цель - выносить и родить Машеньку.

В одном из недавних интервью 49-летняя Лера Кудрявцева разоткровенничалась о личном. Как пишет Spletnik.ru, ведущая программы «Секрет на миллион» объяснила, почему она упорно молчала о своей беременности от хоккеиста Игоря Макарова.

Напомним, что светская львица старше избранника на шестнадцать лет. Однако значительная разница в возрасте не помешала им построить гармоничные отношения и завести общего малыша. По словам телеведущей, Игорь всегда мечтал именно о дочери. И это при том, что большинство мужчин грезят о наследнике — сыне, который продолжит их род, унаследует фамилию.

Но Макаров хотел стать отцом девочки и Лере удалось воплотить его мечту в жизнь. Говоря о материнстве, возлюбленная хоккеиста пояснила, что на тот момент, когда она была беременна Машей, перед ней стола только одна цель — выносить и родить мужу малютку-дочку. Ни о чем другом Кудрявцева не думала.

«Я скрывала свою беременность, потому что дико боялась», — добавила телеведущая, опровергнув слухи о суррогатном материнстве.

Так, Лера Кудрявцева заверила, что если она не демонстрировала свой округлившийся животик на снимках в Instagram, это еще не значит, что она не была беременна.