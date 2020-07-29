«Сама взяла и поливает»: Кудрявцева подловила дочку в саду в пудровых брюках и розовой футболке

Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз в 47 лет. Она не скрывала, что беременность была желанной, но телеведущая опасалась осложнений, так как рожать в зрелом возрасте непросто. Даже от своего молодого мужа Игоря Макарова она первое время скрывала интересное положение. Однако на свет появилась здоровая девочка, которую назвали Машей. Теперь блондинка все свободное время посвящает крохе. После карантина она свозила наследницу в Адлер, где также отдохнула с сыном от первого брака, Жаном, и внуком Львом.

Кудрявцева коротает летние дни в своем доме. Она признавалась, что хочет снова отправится в теплые края, но пока не придумала куда. телеведущая вместе с мужем успела сводить дочку в столичный зоопарк, а гуляют они обычно неподалеку от дома, в парке. Девочку она водит на развивающие занятия и иногда в бассейн. А накануне Лера подловила малышку в саду. Девочка, как оказалось, решила помочь родителям полить цветы, которые блондинка высадила в начале лета.

«Дочка сама взяла и поливает. Самостоятельный ребенок», — отметила Кудрявцева.

Маша предстала в пудровых брюках и розовой футболке. Монохромный образ оттенил голубые глаза ребенка. Причудливый хвостик топорщился на макушке маленькой модницы. Закончив поливать цветы, она стала кататься на самокате. Девочка еще во время отпуска научилась на нем передвигаться. «Вот, еду», — констатировала она. «Едешь, вижу», — ответила ей мама. После этого кроха поехала к папе, чтобы и перед ним похвастаться своим умением.