«Красиво, да? Вообще!»: Бузова вышла в свет в леопардовом платье из шифона с модной прической

Ольга Бузова недавно развеяла слухи о расставании с Давидом Манукяном. Влюбленные впервые за долгое время провели время вместе. Как оказалось, певица была сильно загружена работой, поэтому и не виделась с бойфрендом. В последнее время она часто отправлялась на секретные съемки. Как выяснилось, телеведущая стала новой участницей «Ледникового периода» с Владом Соколовским и другими знаменитостями.

Летние дни Бузова проводит на съемках. При этом она постоянно предстает в новых образах. Девушка следит за трендами, а порой и сама их создает. Так, накануне она пришла на съемки «Дома-2» в джинсах скинни и розовом кроп-топе. Телеведущей сделали трендовую прическу — ушки Микки Мауса.

«Я сегодня Мишка Гамми. Красиво, да? Вообще!» — похвасталась звезда.

А после работы она отправилась на тренировку по фигурному катанию. Ольга шла по улице в шифоновом платье с леопардовым принтом. Наряд оголил загорелые плечи знаменитости. Девушка улыбалась в предвкушении тренировки. А вот на льду она предстала в лосинах. Бузова не скрывает, что плохо катается, поэтому успела поставить синяки на ногах и коленках. «Ну что! Уже можно рассказывать, что я на тренировке! Вот она я! Уже надела коньки, сейчас будем заниматься», — похвасталась звезда.

Ей довелось первой ступить на новый лед. Она с радостью это сделала. Бузова под руководством тренера занималась, пытаясь исполнять разные элементы. А поклонники восхитились ее образом, в особенности модной прической.