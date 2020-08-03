«Скоро вы все узнаете»: Бузова в жакете с поясом и джинсовых шортах отправилась на съемки

Ольга Бузова последние месяцы беспокоила своих поклонников. Она перестала видеться со своим возлюбленным Давидом Манукяном, чем спровоцировала слухи о расставании. Девушка ночевала в гостиницах, а также снимала ролики без своего бойфренда. Но в первые выходные августа она наконец-то воссоединилась с возлюбленным. Дава не только привез ей шаурму, как она просила, но и подарил подвеску в форме сердца.

Но при этом Ольга не стала меньше работать. Вскоре ей вновь пришлось покинуть съемную квартиру. Она ведет шоу «Дом-2», где каждый раз появляется в новых образах. На очередной съемке девушка предстала в серых джинсовых шортах прямого кроя и черном жакете с поясом. Впервые за долгое время она нарастила волосы, представ с длинным хвостом. Блестящие кеды и яркий макияж дополнили образ.

«Мы закончили снимать конкурс „Свадьба на миллион“. И сейчас я еду на другую съемку! Это будет просто бомба! Пока не могу вам сказать, многое снимается заранее. Многое остается за кадром, но скоро вы все узнаете», — заинтриговала звезда.

Ночью Бузова находилась в таинственном месте, где прошли съемки. Подробностей она раскрывать не стала. При этом телеведущая успела проголодаться, поэтому собиралась с силами, чтобы не съесть что-нибудь на ночь. А вот поклонники восхитились ее новым образом. Многие стали гадать, что готовит Ольга, чтобы их удивить. Уже длительное время фанаты мечтают, что она выйдет замуж за Даву. Однако пока блогер не попросил руки знаменитости. «Куда смотрит Дава? Эти ноги надо беречь!», «Какая стройная», «Очень элегантно выглядишь», «На стиле наша Оля», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.