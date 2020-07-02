Ушки Микки Мауса: Бузова показала трендовую прическу этого лета

34-летняя Ольга Бузова любит экспериментировать над своей внешностью и быть разной чуть ли не каждый день. Например, накануне она вышла в свет в трендовом аутфите, подчеркнувшем ее стройные ноги. Девушка выбрала шорты из денима, гетры и укороченное худи. Этот модный ансамбль увел свою обладательницу в спортивный стиль, более того, Бузова смогла похвастаться идеальным прессом благодаря этому образу.

На это раз ведущая телепроекта «Дом-2» выбрала оригинальную прическу, которой похвасталась в stories своего микроблога. Девушка предпочла соорудить на голове рожки, или «ушки Микки Мауса», которые, как оказалось, в этом сезоне на пике популярности.

Мы попросили прокомментировать выбор Бузовой Марину Корабель, парикмахера-стилиста. Эксперт отметила, что поющей телеведущей прическа очень идет.

«Рожки или «ушки Микки Мауса» — инфантильная прическа для детей и подростков, а также молодых девушек, которые хотят побыть в роли маленьких девочек и подчеркнуть свою слабость и беззащитность. Она сейчас очень актуальна. Самое главное при ее выполнение — не перестараться и позволить распущенным волосам быть естественными, как у мы видим у Ольги. Также можно убрать и все волосы в «рожки», если вам идут убранные от лица волосы. Или, например, оставить у лица несколько как будто бы невзначай выбившихся прядей», — пояснила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель — стилист, парикмахер, визажист с опытом в fashion-индустрии более 15 лет. На визажиста-стилиста и бьютимейкера обучилась в учебно-эстетическом центре Estetista. Также она экс-технолог американского бренда Revlon Professional, в которой проработала 6 лет; более 10 лет Корабель являлась основателем и руководителем салона красоты в Санкт-Петербурге, который продолжает деятельность и по сей день. Кроме учебы в России, обучалась в Мадриде у креативной команды Ex-pression.