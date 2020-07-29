«Образ в модном стиле»: Бузова в джинсах скинни и воздушной блузке из органзы появилась на работе

Ольга Бузова даже на карантине не переставала работать. Девушка успела соскучиться лишь по концертам, которые пока артисты не могут давать из-за пандемии коронавируса. Однако она также ведет несколько передач на ТВ, поэтому никогда не сидит без дела. С наступлением лета график артистки стала еще более насыщенным. Также ходят слухи, что она рассталась с блогером Давой. Звезда не публикует с ним фото, а также ночует в отелях, что обеспокоило поклонников пары.

Но при этом Ольга недавно выпустила новый хит, а на публике она появляется в стильных образах, словно в ее жизни ничего не изменилось. Поющая телеведущая накануне устроила фотосессию в черном платье-бюстье, а вот на работу она пришла в летнем наряде. Девушка похвасталась необычным луком. Она предстала в джинсах скинни, которые дополнила воздушной блузкой из органзы, драпировка которой выглядела словно роза.

«Ну что, я цветочек! Образы меняются прям по часам», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились летним аутфитом Бузовой. Многие отметили, что ей идут такие наряды. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ персональный имиджмейкер и стилист Лариса Тимиряева.

«Образ в модном стиле «кэжуал шик», в котором соединены воедино праздник и повседневность. Это довольно молодой стиль, который родился вслед за стилем «спорт шик». Он также удобен и универсален, но менее динамичен и не содержит элементов спортивной одежды. Джинсы поддержали повседневность, а праздничная воздушная блузка с открытой зоной декольте и туфли-лодочки добавили праздника и элегантности. Поддержана стилистическая концепция и прической, которая сверху у основания классически приглажена волос к волосу, а кончики кудрей спрямлены и напоминают серф-локоны, с легкой небрежностью. Все целостно и гармонично», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.