«Выглядит удручающе»: Нетребко в белом платье свободного кроя прогулялась по опустевшему Риму

Анна Нетребко весь карантин провела в Вене, где уже много лет живет с семьей. Она успела облагородить свою квартиру, навести порядок в гардеробе и соскучиться по сцене. Несмотря на опасения артистки, она смогла возобновить выступления уже в июне. При этом певица устроила двухнедельный отпуск в Турции, где смогла покупаться в море и загореть. Однако теперь она путешествует в рамках гастролей и успевает посещать разные города.

Нетребко последний месяц исколесила Италию. Она гуляла по Неаполю, Вероне, Венеции и другими знаменитым городам. А в августе оперная дива добралась до столицы.

«Все дороги, как говорится, ведут в Рим. Сегодня мы приехали в Рим. Нас ждут два концерта. А пока мы решили прогуляться по городу. Город пуст, многие отели закрыты, людей очень мало. Пустовато, если честно. Но мы собираемся посетить Ватикан и Собор Святого Петра. Город выглядит удручающе», — призналась звезда.

Нетребко предстала в легком белом платье с принтом без рукавов. Наряд она дополнила объемной белой сумкой-шоппером, а также дизайнерскими солнцезащитными очками. Наряд в стиле монохром подчеркнул загар артистки. Она прогулялась по опустевшим улицам вместе с Юсифом Эйвазовым. Супруги наслаждались редкими свободными часами. Отметим, что Анну поклонники давно считают иконой стиля. На этот раз она поддержала два тренда на объемные сумки и наряды оверсайз.