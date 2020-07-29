Правильные акценты: Нетребко в белых мини-шортах и с поясной сумкой прогулялась по Венеции

Оперная дива дает гастроли в Италии. В свободное время она путешествует по стране. Поклонники восхитились летним образом, который артистка выбрала, чтобы осмотреть романтичный уголок Европы.

Анна Нетребко в этом году на три месяца стала домохозяйкой. Из-за пандемии коронавируса она почти не покидала свою квартиру в Вене. Для артистки этот период стал странным, но при этом она смогла отдохнуть и побыть с семьей. Уже в июне певица вновь отправилась на гастроли. Однако она не упустила шанса две недели отдохнуть в Турции. Теперь оперная дива путешествует с мужем Юсифом Эйвазовым по Италии. Они успели выступить в Неаполе, осмотреть Флоренцию и добрались до Венеции.

Поклонники давно считают Анну иконой стиля. Во время путешествий она всегда демонстрирует новые образы. Артистка умело использует аксессуары, чтобы сделать лук стильным. Певица обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей создавать модные аутфиты. Если на днях она блистала в сарафане и шляпке, то по Венеции Нетребко прогулялась в белых мини-шортах и алой футболке с широким воротом, который позволил ей оголить плечо. Она надела поясную сумку, сделав акцент на талии. К слову, эти сумки в тренде уже второй год. Они стали излюбленным аксессуаром звезд.

Вязаный платок покрыл голову оперной дивы и сочетался по цвету с шортами и сумкой. Солнцезащитные очки завершили образ.

«Острый репортаж из… Угадайте где я? Конечно, Венеция!» — похвасталась звезда.

Анна провела поклонникам онлайн экскурсию по романтичному городу. Она изучила узкие улочки, позировала возле воды, в которой утопают дома. Поклонники восхитились стилем знаменитости. Многие отметили, что у оперной дивы идеальные ноги, к тому же, загорелые. Артистка смогла из простого летнего образа сделать модный с помощью поясной сумки и других акцентов, которые разбавили лук.