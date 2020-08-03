«Флоральный принт ультрамоден»: Арнтгольц в приталенном платье и лодочках на шпильке пришла на съемки

Эксперт портала Teleprogramma.pro Надин Мише говорила о том, что цветочные рисунки на тканях окажутся в тренде этим летом.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro имидж-стилист Надин Мише напомнила представительницам прекрасного пола об актуальности цветочных рисунков на тканях. Как говорит эксперт в сфере стиля, этот принт будет пользоваться особой популярностью нынешним летом. Не прогадала с выбором наряда и бывшая жена Ивана Жидкова. Актриса театра и кино отдала предпочтение приталенному платью с флоральным рисунком, поддержав тренд, о котором рассказала стилист. Свой дневной аутфит 38-летняя Татьяна Арнтгольц дополнила тонким поясом, акцентировав внимание на ногах и щиколотках. Так, актриса появилась на съемках программы «Жди меня» в остроносых туфлях-лодочках на шпильке. Белокурые локоны телеведущей визажисты проекта уложили в голливудском стиле, сделав крупные волны на волосах средней длины.

«Флоральный принт ультрамоден», — отметила Мише.

К слову, комплимент артистке сделала и ее близкая подруга — соведущая Розы Сябитовой в программе «Давай поженимся» на Первом канале — 61-летняя Лариса Гузеева. Знаменитость не смогла оставить без внимания свежий снимок в личном профиле Арнтгольц.

«Моя самая любимая», — добавила Гузеева.

Напомним, что экс-возлюбленная Ивана Жидкова воспитывает десятилетнюю дочку Марию. Татьяна не препятствует бывшему мужу видеться с наследницей и забирать ее к себе на каникулы. Сама актриса строит отношения с Марком Богатыревым. В окружении пары уже говорили о том, что Арнтгольц привозила избранника в гости к своим родителям в родной Калининград. Именно там живут близкие актрисы.