«Все тебе к лицу»: 38-летняя Арнтгольц показала себя в естественном виде

38-летняя Татьяна Арнтгольц на личной страничке в Instagram поделилась честным фото без прикрас. На время карантина актриса из сериала «И все-таки я люблю» отказалась от макияжа. Так, экс-возлюбленная Ивана Жидкова показала себя в естественном виде, отдав предпочтение натуральности. Как это раньше сделала 45-летняя Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка в танцах на льду также не пользуется косметикой на домашней изоляции.

Примечательно, что одним из первых свежий снимок Татьяны в микроблоге оценил экс-возлюбленный Равшаны Курковой. Артем Ткаченко сделал комплимент избраннице Марка Богатырева.

«Все тебе к лицу, мать!» — обратился к актрисе Ткаченко.

Напомним, что в браке с Иваном Жидковым Татьяна Арнтгольц родила дочку Машу. Девочке десять лет. По отцу у наследницы артистки есть младший брат — двухлетний Степа.

В одном из интервью бывший супруг актрисы признался, что они с Татьяной поддерживают дружеские отношения ради общего ребенка. Арнтгольц не препятствует экс-возлюбленному видеться и общаться с дочерью, отдавая себе отчет в том, что у Маши должны быть как мама, так и папа.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, близкие из окружения Татьяны Арнтгольц рассказали о том, что актриса привозила нового спутника на малую родину — в Калининград. В этом городе у артистки много родственников.

Так, знаменитость познакомила Марка Богатырева с родителями. Примечательно, что сама Татьяна старается не распространяться о личной жизни, считая, что некоторые частные аспекты не должны становиться достоянием общественности.