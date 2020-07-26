«А вместо Орловой придет Ротару»: Бородина опровергла слухи о назначении Гузеевой новой ведущей «Дома-2»

Соведущая Влада Кадони не стала скрывать: такие сообщения могут вызвать у нее только улыбку.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 61-летняя соведущая Розы Сябитовой в программе «Давай поженимся» на Первом канале вольется в коллектив проекта «Дом-2» на ТНТ. Утверждалось, что Лариса Гузеева приступит к съемкам на телестройке, выступив в качестве ведущей. Также репортеры делились сведениями о том, что прийти в проект актриса якобы согласилась ради хорошего вознаграждения. Однако сумма гонорара теледивы не озвучивалась.

В пресс-службе Первого канала Teleprogramma.pro также опровергли появившуюся в изданиях светской хроники информацию. Как выяснилось, Лариса Гузеева не будет вести «Дом-2».

Позже в Stories своих подписчиков в этом убедила и Ксения Бородина. Знаменитость не стала скрывать, что такие сообщения могут вызвать у нее только улыбку. Соведущая Ольги Бузовой и Влада Кадони вслед за пресс-службой Первого канала дала понять, что эти домыслы, связанные с появлением Ларисы Гузеевой на ТНТ в рамках телестройки, не имеют под собой никакой реальной почвы.

Не без иронии супруга бизнесмена Курбана Омарова ответила на расспросы поклонников в анонимной викторине на личной страничке в микроблоге. Так, знаменитость пошутила, что Гузеева заменить ее на «Доме-2», вместо Ольги Бузовой на лобном месте будет сидеть Бритни Спирс, а на смену Орловой и вовсе придет София Ротару.