«Меня уже и не вспомнит»: экс-муж Арнтгольц больше месяца не виделся с сыном

На личной страничке в Instagram 36-летний Иван Жидков поделился памятным снимком из семейного альбома. В кадре актер позировал с десятилетней дочкой Машей и маленьким сынишкой на руках. Наследницу артисту подарила его бывшая жена Татьяна Арнтгольц. Супруги разошлись, когда их дочери было всего четыре года.

В отношениях с моделью Лилией Соловьевой у Ивана появился долгожданный сын. Мальчика назвали Степаном. А сам Жидков называет малыша Степунчиком. В одном из интервью актер признался, что с возрастом он стал по другому относиться к семье. Теперь в приоритете у Ивана его дочка и маленький сын, а вопросы, связанные с карьерой, отошли на второй план. Разумеется, Жидков продолжает много сниматься и гастролировать. Однако при своем загруженном графике он старается находить время на детей.

Актер очень переживает, если ему не удается навестить отпрысков. Так Иван подметил, что не видел Степу уже полтора месяца. Экс-супруг Татьяны Арнтгольц поделился своими опасениями с подписчиками, заявив, что за этот срок мальчик мог о нем позабыть. Ведь он еще совсем маленький. В октябре сыну Жидкова от Лилии Соловьевой исполнилось два года.

«Степа меня уже и не вспомнит, наверное! Маленькие быстро забывают… 1,5 месяца не видел! Как думаете?!» — обратился к верным почитателям актер.

По словам Ивана, его старшая наследница, десятилетняя Маша, с нетерпением ждала того момента, когда у нее появится младший братик или сестренка. Так к рождению Степушки дочка Татьяны Арнтгольц отнеслась с восторгом.