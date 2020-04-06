«Самоизоляция – шанс побыть собой»
Анастасия Волочкова
Звездный гость
«В Бразилии мужчины увеличивают себе ягодицы и грудные мышцы»
Жанна Бадоева

«Меня уже и не вспомнит»: экс-муж Арнтгольц больше месяца не виделся с сыном

Иван Жидков поделился своими переживаниями с верными почитателями в Instagram.

«Меня уже и не вспомнит»: экс-муж Арнтгольц больше месяца не виделся с сыном
Иван Жидков (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram 36-летний Иван Жидков поделился памятным снимком из семейного альбома. В кадре актер позировал с десятилетней дочкой Машей и маленьким сынишкой на руках. Наследницу артисту подарила его бывшая жена Татьяна Арнтгольц. Супруги разошлись, когда их дочери было всего четыре года.

В отношениях с моделью Лилией Соловьевой у Ивана появился долгожданный сын. Мальчика назвали Степаном. А сам Жидков называет малыша Степунчиком. В одном из интервью актер признался, что с возрастом он стал по другому относиться к семье. Теперь в приоритете у Ивана его дочка и маленький сын, а вопросы, связанные с карьерой, отошли на второй план. Разумеется, Жидков продолжает много сниматься и гастролировать. Однако при своем загруженном графике он старается находить время на детей.

Актер Иван Жидков с детьми
Иван Жидков с дочкой Марией и сыном Степаном. Фото: Instagram.com/ivantsarevitch1

Актер очень переживает, если ему не удается навестить отпрысков. Так Иван подметил, что не видел Степу уже полтора месяца. Экс-супруг Татьяны Арнтгольц поделился своими опасениями с подписчиками, заявив, что за этот срок мальчик мог о нем позабыть. Ведь он еще совсем маленький. В октябре сыну Жидкова от Лилии Соловьевой исполнилось два года.

«Степа меня уже и не вспомнит, наверное! Маленькие быстро забывают… 1,5 месяца не видел! Как думаете?!» — обратился к верным почитателям актер.

По словам Ивана, его старшая наследница, десятилетняя Маша, с нетерпением ждала того момента, когда у нее появится младший братик или сестренка. Так к рождению Степушки дочка Татьяны Арнтгольц отнеслась с восторгом.

Тэги

дети звездестественная красотаЗвездные детиИван ЖидковкарантинКоронавирус: последние новостикрасота вне возрастаТатьяна Арнтгольц
Loading...