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Выбор звезд: Нетребко вслед за Пугачевой и Пеговой облачилась в модное платье-балахон

В серебристом наряде звезда оперы блистала на сцене Италии.

Выбор звезд: Нетребко вслед за Пугачевой и Пеговой облачилась в модное платье-балахон
Анна Нетребко. Фото Global look press.

Анна Нетребко выступила в знаковом для себя месте — на сцене «Арена-ди-Верона» в Италии. Это всемирно известная концертная площадка с глубокими историческими корнями. Античный римский амфитеатр был возведен примерно в 30-х годах нашей эры.

Оперная дива и ее муж Юсиф Эйвазов заметили, что у них особое отношение к этому месту, где до сих пор проходят выступления артистов.

«Арена снова дышит и снова там слышны голоса… Для нас было важно, чтобы именно в этом сложном году этот концерт состоялся», — сказал музыкант.

На сцену Эйвазов вышел в классическом смокинге с белой рубашкой и молочного цвета бабочкой. А Анна Нетребко облачилась в шелковое платье-балахон серебристого цвета. Подобный крой в этом сезоне особенно актуален, о чем Teleprogramma.pro рассказывал тренд-аналитик московского ЦУМа Максим Зарипов.

В нарядах подобного рода уже были замечены Алла Пугачева, Эвелина Бледанс, Ирина Пегова и Лера Кудрявцева.

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Алла ПугачеваАнна НетребкоАнна Нетребко и Юсиф ЭйвазовЗвездный стильмода и стиль