«Мамочка, спасибо, что жизнь нам подарила»: Галкин запечатлел Пугачеву в платье-балахоне в окружении двойняшек

На одной из фан-страничек Аллы Борисовны появилось ее летнее архивное видео, на котором она позировала вместе с двойняшками Гарри и Лизой. Примечательно, что автором ролика выступил муж Примадонны отечественной эстрады — шоумен Максим Галкин. Он же и разместил эти кадры в личном профиле, однако, спустя некоторое время, видеоролик опубликовали и в других профилях, посвященных семье и творчеству Аллы Пугачевой. Перед объективом камеры певица предстала в бледно-розовом платье-балахоне, получив от сына и дочери цветы.

«Мамочка, спасибо, что жизнь нам подарила», — обратилась к Алле Борисовне ее младшая дочка. «Это вы мне ее (жизнь, — Прим. ред.) продлеваете», — заверила двойняшек их звездная мама.

В одном из своих интервью Максим Галкин признался, что в браке с Примадонной он задумывался о появлении наследников. Однако тема отцовства его все же не так сильно беспокоила. Этим вопросом, как говорит шоумен, вплотную занялась именно его жена. Именно Алла Борисовна настояла на появлении их общих малышей. И по этой причине супруги решили обратиться к суррогатному материнству. О том, что они готовятся стать родителями, пара скрыла даже от близких друзей, в курсе будущего пополнения в семье была только Кристина Орбакайте. Но она сохранила в секрете это счастливое событие.

С шестилетними двойняшками Гарри и Лизой неплохо ладит и внук Аллы Пугачевой — Никита Пресняков. Когда музыкант бывает в гостях у именитой бабушки, он обязательно берет с собой подарки для малышей.