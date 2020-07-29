«Молода и прекрасна»: Меньшова в джинсах с высокой талией и воздушной блузке восхитила Пермякову

Артистка отпраздновала 51-летие. Не только поклонники, но и коллеги одарили ее комплиментами.

Юлия Меньшова знаменита своими работами в кино и театре. Однако также она проявила себя, как телеведущая и даже обладает премией премии «ТЭФИ» за работу ведущей. Поклонники в свою очередь восхищаются элегантностью и чувством стиля артистки. Многие считают, что она похожа на свою маму Веру Алентову. Она очень дружна с членами своей семьи. Летние дни после карантина звезда проводит в компании мужа Игоря Гордина. Они путешествуют по Карелии.

А 28 июля Юлии исполнился 51 год. Знаменательную дату она отметила в кругу семьи. Именинница поделилась новым фото по такому случаю. В кадре она предстала в трендовых широких джинсах с высокой талией и белой воздушной блузке на пуговицах. Завершили образ лаконичные кроссовки в тон и крупные серьги.

«Покинули мы Валаамский архипелаг, и Горный парк Рускеала, который посетили вчера, и еще один водопад. Прекраснейший уголок, где снимался фильм „А зори здесь тихие“, водопад реки на букву „Т“ с финским название», — рассказала Меньшова.

Поклонники в свою очередь поздравили артистку. «А вот и очередной именинник! И как всегда, молода и прекрасна!» — написала Светлана Пермякова. «Юля! С днем рождения! Умница и красавица! Так держать!!!», — присоединилась Дарья Повереннова. «Роскошная женщина», «Красавица-именинница», «Стильная наша, поздравляем! И не скажешь, что 6-й десяток пошел», — прокомментировали пост подписчики.