50-летняя Юлия Меньшова в трендовых широких джинсах объявилась с мужем в Карелии

Юлия Меньшова недавно призналась, что хоть и пытается смириться с возрастом, но порой это ей дается с трудом. При этом в 50 лет она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Дочка Веры Алентовой счастлива в браке с Игорем Гординым, которому родила сына и дочку. Летом, как и многие звезды, она больше времени уделяет семье. Если на карантине артистка отдыхала на даче, то теперь путешествует с родными.

Еще недавно Юлия изучала улочки Санкт-Петербурга, а потом осматривала старинные постройки в Кронштадте. Последние пять дней телеведущая не выходила на связь с поклонниками. Как оказалось, она добралась до Карелии. Женщина устроила фотосессию с мужем у старой сосны. Меньшова предстала в трендовых широких джинсах и алой косухе. Она обнимала мужа и дерево.

«Сосне 150 лет. Обнимаем. Еле хватило рук. Говорят, это хорошая примета для пары, если руки все-таки соединяются. Нам хватило!» — похвасталась звезда.

По ее словам, осмотреть весь остров Валаам оказалось сложной задачей. Однако она осталась под впечатлением от местных красот. А поклонники стали разглядывать снимки. Многие отметили, что Юлия и Игорь — гармоничная пара.