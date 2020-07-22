Хит лета-2020: Меньшова прислушалась к советам Хромченко и облачилась в платье цвета восточных специй

50-летняя Юлия Меньшова появилась на публике в трендовом платье-рубашке актуального оттенка восточных специй. Именно его Эвелина Хромченко в эфире шоу «Модный приговор» назвала хитом лета-2020.

Ее коллега Александр Васильев подтвердил это и добавил, что этот цвет уже был популярен в 1910-е годы. Его также называют цветом спелой хурмы и «танго».

«Тогда аргентинский национальный танец, родившийся в кабачках Буэнос-Айреса приехал в Европу, и многие светские львицы поддались шарму этого оттенка», — пояснил он.

Отметим также, что Юлия, несмотря на дорогую ткань наряда, не стала дополнять его дорогими аксессуарами, сделав милый акцент на талии при помощи веревки. Именно так любит поступать другой фэшн-эксперт Владислав Лисовец. Стилист часто подчеркивает, что женщина не должна выглядеть так, будто она наряжалась и продумывала свой имидж, в настоящее время модно добавлять что-то простое, утилитарное и даже грубоватое к ультраактуальным вещам.