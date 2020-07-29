«День рождения у маэстро»: Навка в кружевном платье макси предстала на фото с Игорем Крутым

Спортсменка поздравила композитора с 66-летием и поделилась архивными кадрами с «белой» вечеринки, которую он устроил год назад.

Игорь Крутой является не просто известным певцом и композитором, но также другом многих звезд. Не удивительно, что в день рождения его осыпают теплыми словами и пожеланиями. Вот и 29 июля артист с самого утра стал принимать поздравления. Ему исполнилось 66 лет. Сначала его поздравили близкие, а затем друзья и знакомые. Алсу, Алла Пугачева, Лера Кудрявцева и другие известные персоны.

Не забыла про день рождения Крутого и Татьяна Навка. Она тоже дружит с композитором много лет. На его юбилее в 2019 году спортсменка блистала в белом кружевном платье макси с оголенным плечами. На празднике также были Лев Лещенко, Жасмин, Ольга Слуцкер и другие знаменитости. Архивными фото с «белой» вечеринки она поделилась в соцсети. Навка обратилась к имениннику.

«66 лет в 2020 году! День рождения у маэстро и этим все сказано! Дорогой, замечательный, душевный и бесконечно талантливый Игорь, в этот самый лучший день принимайте поздравления, будьте в центре внимания, любви и заботы! Пусть творческая муза не покидает никогда, успешные проекты выстраиваются в очередь, окружают только любимые и родные, здоровье крепчает, а успех всегда идет рядом! Ровно год назад отмечали ваш юбилей, как быстро пролетело время! Но, несмотря на все времена, одно остается неизменным — Человек, музыку которого любят и знают не только в нашей стране, но и во всем мире, достоин бесконечных оваций!» — написала она.

Поклонники присоединились к ее словам, а также восхитились снимками, которые были сделаны в Турции. «Безумно талантливый и отличный человек», «Вы все бесконечно талантливы!», «Какие красивые», «Татьяна такая очаровательная в этом платье», «Все звезды на одном фото», «Желаю дальнейших успехов в творчестве, радовать нас новыми и прекрасными работами», «Прекрасная дружба красивых людей», — прокомментировали пост подписчики.