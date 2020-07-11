«Взрослая дочь и самый крутой маленький мужик»: Вилкова поделилась красивым кадром своих детей

Актриса Екатерина Вилкова в Instagram поделилась редким кадром со своими наследниками. Фотография получилась очень красивой и милой. На кадре сын Вилковой положил голову на плечо своей сестренке. Отметим, что звезда находится в эти дни со своими наследниками в родном Нижнем Новгороде. Там семья актрисы проводит отпуск.

«Взрослая дочь и самый крутой маленький мужик». Екатерина Вилкова

«Очень красивые милашки», «Малыши, надо сказать, очень на вас похожи», «Ваши дети просто прекрасны. Как, собственно, и их мама», — заявили в комментариях многочисленные подписчики Екатерины Вилковой.

Напомним, что дочери актрисы от актера Ильи Любимова Павле сейчас восемь лет, и сыну Петру в апреле этого года исполнилось шесть лет. Вместе известные актеры уже девять лет. Их свадьба состоялась 1 мая 2011 года. Добавим, что Екатерина Вилкова получила большую известность после роли в картине «Стиляги».