«Вот и стали мы на год взрослее»: Пугачева не забыла поздравить Крутого с 66-летием

Игорь Крутой недавно устроил праздник по случаю дня рождения своей дочки Александры. Он устроил ей сюрприз, украсив особняк воздушными шариками и накрыв на стол. А теперь настала очередь самого композитора принимать поздравления. 29 июля ему исполнилось 66 лет. Артист для многих стал вторым отцом. Он каждый год организовывает фестиваль «Новая волна», где собираются «сливки» отечественного шоу-бизнеса и молодые дарования.

Дружит с Игорем Яковлевичем уже много лет и Алла Пугачева. Она не забыла поздравить друга со знаменательным событием. Вслед за Алсу, Филиппом Киркоровым и другими звездами она опубликовала архивное фото с именинником. Артистка предстал в кадре в черном платье-балахоне. Крутой, как и подобает, был в смокинге.

«Вот и стали мы на год взрослей и пора настает… Живи и радуйся. С днем рождения!» — написала Алла Борисовна.

На поздравление именинник отреагировал сразу. «Спасибо, солнце наше!» — поблагодарил он. Поклонники присоединились к теплым словам Примадонны. Многие отметили, что обожают его творчество. Пользователи Сети вновь заметили, что Крутой почти не изменился, а вот Пугачева за последние годы похорошела. Даже стиль певица теперь не такой, как раньше. Она уже не носит объемные наряды, предпочитая современные лаконичные образы.

Напомним, что Игорь Яковлевич счастлив в браке с Ольгой Крутой. Он обожает проводить время со своими внучками Деми-Роуз и Кристиной.