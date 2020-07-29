«Подчеркивает фигуру»: Ксения Бородина в алом платье с разрезом предстала на фотосессии

Ксения Бородина на карантине не теряла времени. Она с радостью устраивала онлайн-шопинг. Телеведущая баловала обновками своих дочерей, Теону и Марусю. Девушка следит за трендами. Она признавалась, что для съемок в ТВ-шоу ей подбирают образы стилисты, но порой ее наряды выглядят настолько стильно, что эксперты разрешают Ксении идти в кадр в том, в чем она пришла на работу. Недавно звезда обзавелась трендовыми босоножками с квадратным мысом, а также похвасталась джинсовым кардиганом.

А вот для фотосессии со своими дочками Бородина предпочла женственный лук. Перед тем, как отправится позировать перед фотографом, она решила похвастаться образом. Телеведущая предстала в алом платье по фигуре с рукавами-фонариками и рюшами. Разрез от бедра добавил пикантности аутфиту. Черные туфли-лодочки завершили образ. Ксения показала элегантные локоны, а ее природную красоту подчеркнул макияж с акцентом на глаза.

«Сейчас Маруську ждем и выходим! Так что ждите нас на обложке», — похвасталась девушка.

Поклонники восхитились ярким нарядом знаменитости. Многие посчитали ее лук утонченным. А для портала Teleprogramma.pro оценил ее образ дизайнер Сергей Никулин.

«Человек фотографируется для обложки. Человек хочет привлечь к себе внимание. И получает, что как ни красный, и что как ни шелк, на молодой красивой девушке привлекает мужское внимание. В целом, все прекрасно, продумано. Красивый фасон платья, подчеркивает фигуру нашей героини. Честно, все отлично! Я думаю, что ей помогали стилисты, которые прекрасно понимают, что ей подходит, а что нет! 10 из 10 баллов! Все великолепно», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».