«С моими крошками»: Бородина в алом жакете и трендовых босоножках поужинала в ресторане

Ксения Бородина весь карантин страдала, что сорвался ее очередной отпуск. Летом телеведущая планировала поездку заграницу, но билеты пришлось сдать. Однако без отдыха она не осталась. Телеведущая с семьей на машине добралась до Сочи. Там она попарилась в бане и искупалась в море. Если раньше девушка не любила отдыхать на отечественных курортов, то на этот раз ей так понравилось, что позже она вернулась в Сочи, но уже на два дня и без детей.

Бородина в перерывах между поездками успела пошопиться. Первое, что она сделала, это купила самые трендовые босоножки этого лета. Телеведущая приобрела несколько пар мюль с квадратным мысом. Она уже отметилась в модной обуви на работе, а теперь отправилась на встречу с подругами.

Ксения решила поужинать в ресторане. Для выхода в свет она выбрала черно-белое платье и алый жакет прямого кроя. В тон ему звезда подобрала сумку. Изюминкой образа стали белоснежные трендовые босоножки. Такие же недавно купила Виктория Лопырева.

«Суббота всегда семейный день, сегодня чуть — чуть исключение, с моими крошками», — поделилась Бородина.

Многие поклонники восхитились стильным образом телеведущей, одарив ее комплиментами. Ранее звезда признавалась, что даже на работе стилисты часто позволяют ей идти в кадр в ее нарядах. «Какая сама такие и подруги. Все прям альфа самки», «Вауу, вы такие красотки, прям хочется быть похожей на вас», «Ой, какие все классные», «Сногсшибательны», — прокомментировали пост подписчики.