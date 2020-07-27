Невестка Орбакайте в мини-платье из шифона отправилась отмечать годовщину с внуком Пугачевой

Алена Краснова принарядилась, чтобы отметить с Никитой Пресняковым три года отношений в браке.

Никита Пресняков родился в звездной семьей. Его мамой является Кристина Орбакайте, а папой — Владимир Пресняков — младший. Не удивительно, что он стал музыкантом и выступает с рок-группой Multiverse. Одно время молодой человек жил в Нью-Йорке с девушкой по имени Аида Калиева, но пара распалась в 2014 году. А спустя три года он женился но молодой модели Алене Красновой. Она была его соседкой по даче, что и свело два сердца вместе.

больше по теме На стиле: невестка Орбакайте выбрала широкие джинсы и кружевную блузку с пышными рукавами Алена Краснова похвасталась летним образом перед прогулкой с Никитой Пресняковым.

Карантин влюбленные провели на той самой бывшей даче Аллы Пугачевой, за которой певица поручила присмотреть внуку. А теперь супруги вновь живут в своей столичной квартире. 27 июля исполнилось ровно три года со дня их свадьбы. Годовщину они решили отпраздновать не дома, поэтому Алена принарядилась. В соцсети девушка похвасталась элегантным летним образом. Девушка облачилась в мини-платье из шифона с драпировкой.

Наряд кремового цвета с цветочным принтом она дополнила тонкими цепочками. А нежный макияж и локоны дополнили элегантный образ.

«Готова», — заявила Краснова.

На автомобиле она отправилась в центр Москвы. А Никита свой наряд не стал демонстрировать. Музыкант предпочитает кежуал-стиль, поэтому чаще всего носит джинсы и футболки, но ради возлюбленной облачается и в пиджаки с рубашками. Скорее всего, пара проведет вечер в ресторане или клубе с друзьями. Они не скрывают, что любят веселиться.