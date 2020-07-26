На девичнике и без мужа: невестка Орбакайте в топе с рюшами и устроила танцы под Агутина

Алена Краснова не скрывает: она считает Никиту Преснякова идеальным мужем. Всю работу по дому супруги стараются выполнять вместе, за каждым из них закреплены свои обязанности. Так, к примеру, невестка Кристина Орбакайте готовит обеды и ужины, наводит порядок в доме, а ее супруг ухаживает за домашними питомцами. Своего возлюбленного модель считает главным добытчиком и кормильцем в семье. И это при том, что девушка неплохо зарабатывает благодаря коммерческим фотосъемкам. Примечательно, что солист группы Multiverse не запрещает супруге видеться с друзьями и отпускает ее на импровизированные девичники. Так, Алена не смогла пропустить одну из вечеринок, устроив танцы под хиты Агутина.

На празднике Краснова появилась в трендовом топе-бра с рюшами и модных джинсах-бойфрендах. Невестка Кристины Орбакайте провела уикенд в компании с подругами на танцполе, а вот Никита в кадре так и не появился. Алена делилась с подписчиками свежими видеороликами в Stories, наслаждаясь атмосферой вечера.

В интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» старший внук Примадонны отечественной эстрады признался, что он бы не хотел, чтобы его дети росли под прицелом фотокамер и за ними по пятам следовали репортеры. Супруг Алены Красновой не собирается выводить будущих отпрысков в свет, посещая с ними различные детские мероприятия. Солист группы Multiverse хочет полностью оградить наследников от популярности и известности, считая, что у малышей должно быть обычное детство. В этом вопросе возлюбленная музыканта полностью согласна со своей второй половинкой.