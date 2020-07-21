Танцы под гитару: Лиза Галкина в широких джинсах и куртке из денима пообщалась с сыном Орбакайте

После отмены самоизоляции в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина стало оживленней. Певица все чаще принимает дома гостей. Она успела увидеться с Валентином Юдашкиным, Александром Буйновым и Игорем Гуляевым. А на днях артистка сама вышла в свет, блеснув фигурой в брюках-дудочках. Примадонна не теряет связи с родственниками. Пока ее дочка Кристина Орбакайте отдыхает на море, к ней в гости приехал ее сын Никита Пресняков с супругой Аленой Красновой.

Молодые люди счастливы вместе уже три года. Во время карантина они приглядывали за бывшей дачей Пугачевой у реки Истра. Теперь пара вновь живет в Москве, поэтому заглянули в гости к звездной семье. Пока невестка Орбакайте решила искупаться в бассейне, Никита пообщался с двойняшками Лизой и Гарри. Шестилетние дети обожают устраивать спектакли и концерты с мамой. На этот раз Пресняков сыграл им на гитаре.

Лиза предстала в куртке из денима и широких джинсах. Она танцевала в такт музыке. Не отставал от нее и Гарри, который недавно подстриг волосы и теперь выглядит более взрослым. «Ну что Лиз?», — спросила Алена, когда заметила взгляд девочки.

По всей видимости, крохе надоело, что ее снимают. Вечер они провели в теплой компании. Не исключено, что пара осталась на ужин. Как известно, Примадонна любит сама готовить. Напомним, что Никита занимается музыкой, но не любит поп-культуру, так как ему ближе рок. Он играет со своей группой «MULTIVERSE» и готовится выпустить альбом.