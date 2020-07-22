Их свели Малые Бережки: будущая невестка Орбакайте была соседкой Никиты Преснякова по даче

Кристина Орбакайте как-то призналась: до того как ее именитая мама перебралась к мужу — шоумену Максиму Галкину — в деревню Грязь, она часто бывала в коттеджном поселке в Малых Бережках. Их дом на Истре старшая наследница примадонны отечественной эстрады называет не иначе, как фамильным поместьем и родовым гнездом.

Сейчас за бывшим особняком Аллы Борисовны присматривает старший сын Орбакайте. 29-летний Никита Пресняков провел на Истре около двух месяцев с началом «карантинных» каникул. За городом солист группы Multiverse обосновался вместе со своей 23-летней супругой Аленой Красновой.

В студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» выяснилось, что будущая невестка Кристины Орбакайте была соседкой Никиты Преснякова по даче. От дома Алены до особняка внука Примадонны порядка 500 метров. Таким образом, влюбленные не стали отрицать, что их в каком-то плане свели Малые Бережки.

По словам Алены, она сама справляется с ведением домашнего быта. Невестка Кристины Орбакайте балует мужа его любимыми блюдами и экспериментирует с рецептами, не забывая о том, что Никита уже давно не ест мясо. По этой причине девушке приходится разбавлять рацион мужа новыми вкусовыми сочетаниями. Для Красновой важно, чтобы еда не была пресной. А в тех случаях, когда им с супругом нужно сделать в квартире генеральную уборку, модель может пригласить домработницу.