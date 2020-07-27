«Всегда безупречна»: Боня в силуэтном платье изумрудного цвета впечатлила стилиста

Виктория Боня после карантина вновь переехала жить в Монако со своей дочкой Анджелиной. В сером Лондоне наследнице модели не понравилось. К тому же, девочка хочет быть рядом с отцом Алексом Смерфитом, который борется с болезнью Лайма. Бывшая участница «Дома-2» тоже рада вернуться в карликовое государство, где жила раньше. С бывшим возлюбленным она поддерживает дружеские отношения.

Первые недели Виктория разбирала вещи и обустраивал новые апартаменты. Теперь у нее появилось свободное время, поэтому девушка стала загорать на пляже и устраивать вечерний променад. Светская львица с удовольствием выгуливает свои брендовые наряды. Недавно она предстала в белой юбке с перьями, а на минувших выходных, 26 июля, Боня решила выйти в свет. Она отправилась на светский раут. После длительных раздумий, девушка облачилась в силуэтное платье.

Нард изумрудного цвета с леопардовым принтом она дополнила босоножками на шпильке и миниатюрной сумкой. Виктория сделала вечерний макияж и собрала волосы в высокий пучок.

«Наконец-то я вышла из дома, впервые за это лето. Ходить на каблуках было практически в удовольствие! А в целом дома лучше, мягкий диванчик и любимый фильм… согласны? Тусовщица из меня никудышная», — поделилась звезда.

Поклонники были сражены ее образом и стройными ногами. «Рождены чтобы блистать! Виктория, какой вам диванчик», «Каблуки высоченные, как вы на таких ходите, шикарно смотрится», «Шикарный лук Виктория», «Ноги бесконечные», — прокомментировали пост подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Как бы кто ни нападал на Боню в отношении ее высказываний, но с точки зрения стиля она всегда безупречна. Сейчас мы наблюдаем абсолютно модное трендовое платье в зеленом цвете с леопардовым принтом. Животные принты зашли в популярные принты этого сезона, не в просто базовом цвете, а в таких нестандартных цветовых решениях. Платье сложно-сочиненное с V-образным декольте, подчеркивает безупречную фигуру Виктории. И это сочетание принта и цвета дает такую глубокую проработку именно стилистического образа Бони, и подчеркивает глубину ее оттенка кожи, и оттенок волос. Здесь ставка в образе сделала именно на само платье. Виктория дополнила наряд легкими изысканными босоножками черного цвета. В тон обуви она подобрала сумочку. Я бы ее назвала хищницей в мегаполисе», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.