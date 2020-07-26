Как Боня, Карпович и другие звезды «ремонтируют» свои лица

Почему звезды с годами становятся все краше? Худеют, занимаются спортом, используют новейшие достижения косметологии и, конечно, часто делают пластику.

Одни признаются в этом сами, а в случае с другими их преображение объясняет наш эксперт, пластический хирург Николай Григоряк.

Виктория Боня, 40 лет

Экс-участница «Дома-2» теперь зарабатывает на жизнь в том числе лекциями о том, как стать красивой, успешной и богатой. А с недавних пор Вика дает видеоуроки: учит женщин гимнастике для лица, уверяя, что ее идеальная кожа без морщин — результат исключительно этих упражнений.

На днях Боня вспомнила о былых опытах, связанных с блефаропластикой и уколами красоты: «Никогда не скрывала, что делала уколы и что после них пошла жуткая асимметрия. Что грыжи под глазами убирала изнутри, без швов, и что после этого глаза провалились жутко».

Однако подписчики все равно не верят, что сейчас Виктория омолаживается исключительно гимнастикой.

Наташа Королева, 47 лет

Эта певица в последнее время удивляет фотографиями, на которых день ото дня выглядит все моложе и моложе. Подписчики в Инстаграме: что это — фотошоп, удачный макияж или пластика? Но фото без макияжа расставило все по местам.

Наш эксперт считает:

Предположения о ринопластике были сделаны из-за того, что певица изменила технику макияжа. Кончик носа кажется короче также из-за разных ракурсов. Все остальные видимые изменения на фото без макияжа из-за косметологических процедур.

Аппаратная и инъекционная косметология сейчас действительно творит чудеса, которые мы наблюдаем на лице у Королевой. Подтянутый овал, никаких носогубок, разгладившиеся морщинки и исчезнувший птоз (аномально низкое положение века по отношению к глазному яблоку) омолаживают лет на 10.

Ксения Бородина, 37 лет

Ведущая «Дома-2» так и не призналась, что увеличивала грудь, сделать выводы вы можете сами по этим фото. Но вот отрицать очевидные изменения на ее лице не стала.

Ксения посещает косметолога в одном из самых дорогих салонов красоты столицы и моделирует лицо с помощью комплекса процедур, которые на днях ведущая и озвучила: «Массаж, чистка, аппаратная косметология, маски, ботокс, биоревитализация, мезотерапия, микротоки».

Это раньше у звезд был один способ омоложения — подтяжка и блефаропластика, которая часто оборачивалась не очень удачными с эстетической точки зрения результатами (вспомните Татьяну Догилеву, Татьяну Веденееву, Веру Алентову и других). Теперь инъекции и аппаратные процедуры подтягивают овал лица, улучшают качество кожи, избавляют от складок и морщин, птоза и брылей.

Мирослава Карпович, 34 года

Этим летом звезда «Папиных дочек» стала самой обсуждаемой актрисой в светской хронике. Мы помним ее пухлые щечки в сериале, а теперь у Мирославы выразительные скулы и впалые щеки. Как такое возможно? Эксперт объясняет: «Такие разительные перемены произошли из-за удаления комков Биша. Лицо стало более структурированным, скулы — более очерченными. Эта небольшая операция сильно меняет облик».

Комки Биша — образования жировой ткани, расположенные в фасциальном футляре между щечной мышцей и поверхностными мышцами лица. Операция по их удалению занимает около 30 минут, проводится с местной анестезией, все манипуляции производятся через разрезы с внутренней стороны щек.

Это одна из самых популярных операций у звезд — так корректируют овал лица, выделяя проекцию нижнего контура скуловой зоны, создавая эффект втянутых щек, уменьшая их округлость.

Справка:

Пластический хирург Николай ГРИГОРЯК — окончил РНИМУ имени Н.И. Пирогова, работает в должности пластического хирурга московской клиники эстетической медицины Soho Clinic. Специализируется в области пластической хирургии груди, ринопластике, периорбитопластике.