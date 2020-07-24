Изысканная красота: Виктория Боня в ультрамариновом платье-халате засветила роскошную грудь

Светская львица отправилась на пляж в Монако, где решила покрасоваться на камеру, но глубокое декольте сыграло с ней злую шутку.

Виктория Боня год назад жила в Лондоне. Она переехала с дочкой Анджелиной в Англию, но девочке не понравился тамошний климат. В итоге в период карантина телеведущая вернулась Монако. Она решила, что так ее наследнице будет лучше. Именно там они жили раньше с экс-возлюбленным звезды Алексом Смерфитом. К слову, бизнесмен борется с тяжелым недугом, что тоже стало причиной возвращения в карликовую страну. Девушка хочет, чтобы дочка была ближе к папе.

Боня быстро освоилась на новом месте. Она успела похвастаться апартаментами с красивым видом. Бывшая участница «Дома-2» сначала целыми днями занималась домашними делами, но недавно стала выходить в свет и даже купаться и загорать на пляже. На побережье девушка блистает в мини-юбках, нарядах Gucci, и облегающих платьях. Для очередного похода на пляж Виктория выбрала яркий образ. Сначала она покрасовалась перед зеркалом.

«Я такая молодец! Я не могу сказать почему, но поверьте мне на слово», — самоуверенно объявила звезда.

Позже она спустилась по старинным лестницам к пляжу. Телеведущая решила попозировать на камеру в шелковом наряде. На ней было платье-халат на запах с длинными рукавами в стиле «Джульетты» с разрезами. Глубокое декольте сыграло с Боней злую шутку. Пока она позировала, наряд съехал и оголил ее роскошную грудь. Правда девушка предусмотрительно надела под низ лиф от купальника. Виктория смущенно заулыбалась и поправила наряд. «О Господи, как я тебя люблю! Если бы ты только знал! Мой любимый Боже» — произнесла она.

Поклонники предположили, что телеведущую обрадовали какие-то события в личной жизни. Также возможно, что Боня радуется запуску собственной линейки помад, о которой грезила пять лет.