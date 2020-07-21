«Перья актуальны»: Боня в белой юбке Gucci и с трендовой микросумкой отметилась в Монте-Карло

Виктория Боня с недавних пор вновь живет в Монако. Год назад она с дочкой Анджелиной поселилась в Лондоне, но климат там не понравился маленькой наследнице звезды, поэтому они вернулись на любимое побережье. Теперь бывшая участница «Дома-2» обживает новые апартаменты с красивым видом. Ко всему прочему, бывший возлюбленный девушки, отец ее дочери, серьезно болен. Как оказалось, уже не первый год Алекс Смерфит борется с болезнью Лайма. Виктория делает все, чтобы помочь ему. Больше времени с ним стала проводить и дочка.

Светская львица довольна тем, что живет в Монте-Карло. Она ходит на пляже, готовит на открытой кухне, а вечерами смотрит советские фильмы со своей наследницей. При этом девушка постоянно следит за своей внешностью, а выбранные наряды подчеркивают ее женственные формы. Так на днях Боня отправилась на прогулку в белой мини-юбке с перьями Gucci и черном топе на молнии. К образу она добавила миниатюрную сумку. Сама звезда осталась довольна тем, как выглядит, что не скрыла. Она попыталась оттенить полученный накануне загар.

Поклонники восхитились красотой Виктории. «Я считаю, «Гуччи» вам должны платить за ваши сногсшибательные образы», «Какие ноги», «Юбка очаровательна», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro дал свою оценку аутфиту дизайнер Сергей Никулин.

«Комплект для Бони неизменен. Больше брендов, больше марок. Тут и Balenciaga, и Gucci. Но если она в Монте-Карло, то наших людей там видно за 100 метров, они на брендах, а люди, которые там живут, ведут себя более скромно. А что касается аксессуаров и сочетания элементов в одежде, то перья актуальны, микросумки тоже актуальны. Не могу сказать, что вау, ходите в Монте-Карло именно так. Есть сочетание этих вещей уместное и сочетание неуместное. В принципе, такая юбка в таком исполнении больше подходит под клубную историю, а не для повседневного ношения. Сумка и топ имеют место быть в обычной жизни», — отметил эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».