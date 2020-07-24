«Потрясающая»: Хибла Герзмава сделала комплимент 71-летней Пугачевой в маленьком черном платье

Шоумен Максим Галкин порадовал верных почитателей свежими снимками, на которых он предстал вместе со своей второй половинкой. Напомним, что телеведущий воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. По словам артиста, именно его жена — Алла Пугачева — выступила инициатором того, чтобы в их семье появились малыши. Сам Галкин хоть и задумывался об отцовстве, но на решительный шаг его подтолкнула именно Примадонна. О пополнении пара рассказала только Кристине Орбакайте. Позже, когда их дети немного подросли, Максим и Алла поделились этим важным событием с близкими друзьями. А со временем информация о том, что Пугачева обзавелась малышами, попала и в прессу. Отрицать, что двойняшки появились на свет благодаря суррогатному материнству, супруги не стали.

Снимок Аллы Пугачевой в маленьком черном платье привлек внимание ее близких друзей и коллег по сцене. Перед объективом фотокамеры Примадонна предстала в монохромном вечернем аутфите, дополнив образ туфлями на каблуке, плотными колготами и пальто. Особое внимание артистка уделила аксессуарам, подобрав к луку массивную цепочку и кулон.