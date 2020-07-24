Дачная компания: Лиза Галкина в джинсовке и брюках-скинни прогулялась с братом и внучкой своей мамы

Большую часть времени Кристина Орбакайте вместе с семьей проводит в Майами. Несмотря на это, знаменитость старается наведываться и на родину. Ранее в беседе с поклонниками супруга предпринимателя Михаила Земцова пожаловалась на то, что из-за пандемии у них разрушились все планы. Певица не смогла лично поздравить именитую маму с 71-летим. Кроме того, этой весной артистке пришлось отказаться от празднования майских дней рождения. Сыновья Орбакайте родились в одном месяце с разницей в семь лет. Так, 10 мая свое 22-летие отметил Дени Байсаров, а 21 мая поздравления принимал Никита Пресняков.

Кристина старается как можно чаще привозить восьмилетнюю Клавдию в гости к звездной бабушке. Примадонна отечественной эстрады уже давно живет за городом со своим мужем — шоуменом Максимом Галкиным. Внучка Аллы Борисовны с легкостью нашла общий язык и с ее детьми. На одной из фан-страничек Кристины Орбакайте появилось летнее фото ее наследницы с маленькими дядей и тетей, ранее этот же снимок певица публиковала в личном профиле. А автором фото выступил Дени Байсаров.

На дачную прогулку с братиком Гарри и внучкой своей мамы Лиза отправилась в трендовой джинсовой куртке, слипонах и брюках-скинни. Сын Кристины Орбакайте сумел поймать момент, запечатлев малышей обнимающимися. К слову, в одном из интервью Максим Галкин признался, что когда Кристина вместе с семьей приезжает погостить к ним в особняк, они каждому могут выделить отдельную спальню.