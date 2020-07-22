Отдых на природе: Эмин вывел годовалую дочку на прогулку в джинсах скинни и розовой куртке

Эмин Агаларов недавно снова стал завидным женихом. Он расстался с Аленой Гавриловой, которая подарила ему дочку Афину. Они прожили вместе меньше двух лет. Бизнесмен решил не озвучивать причины размолвки, но он отметил, что они расстались на хорошей ноте. При этом друзья артиста признались, что жить в одном поселке с бывшей пассией Эмин не захотел, поэтому купил ей дом в другом поселке.

Агаларов не скрывает, что любит всех своих детей. От первого брака с Лейлой Фатиевой у него есть сыновья Али и Микаил. Также у них есть приемная дочка Амина. Ранее певец заявил, что, возможно, что у него еще будут дети.

Каждую свободную минуту он посвящает наследникам. Так, 21 июля Агаларов устроил светский раут. В одном из его торговых центров открылся бутик ювелирных украшений. На открытии было много звезд, которые потом повеселились на вечеринке.

На следующий день Эмин утро провел с наследниками от Лейлы. Он покатал их по территории на гольфмашине. А ближе к вечеру артист уже гулял на природе с годовалой Афиной. Девочка была облачена в джинсы скинни и розовую куртке из денима. Завершила образ причудливая вязаная шапка. Бизнесмен показывал девочке реку.

«Влюблен в эту девушку», — написал Агаларов.

Поклонники восхитились папой и дочкой. Многие отметили, что певец настоящий отец года. «Солнышко», «Уже похожа на папу», «Как можно не любить такую красоту, природа замечательная», «Красота! Какие милые фото, сколько в них нежности и любви. Афиночка так быстро выросла!», «Папина модница», — прокомментировали пост подписчики.