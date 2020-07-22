«Растем»: Эмин Агаларов запечатлел повзрослевших детей от первого брака на прогулке

Артист и бизнесмен, как и обещал, каждую свободную минуту уделяет наследникам. Поклонники удивились тому, как вырос его старший сын.

Эмин Агаларов в период карантина объявил, что расстался со второй женой Аленой Гавриловой. Они прожили вместе меньше двух лет, но успели обзавестись дочкой Афиной. По словам артиста, жить вместе ради брака он бы никогда не стал. Супруги расстались мирно. Маленькая дочка осталась жить с мамой, но певец постоянно навещает малышку. А недавно он воссоединился с наследниками от первого брака с Лейлой Алиевой, с которой ему тоже удалось сохранить теплые отношения.

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Агаларов успевает совмещать карьеру и отцовство. Так 21 июля он принимал гостей в ТЦ Crocus City Mall, которым владеет. Там состоялось торжественное открытие ювелирного бутика. На светском рауте отметились Полина Гагарина, Екатерина Варнава, Агата Муцениеце, Рената Литвинова и другие звезды. На следующий день Эмин уже уделял внимание наследникам. Он покатал их на тележке для гольфа по участку возле особняка.

Удочеренная девочка Амина прильнула к отцу на коленки. Она призналась, что хочет спать.

«А мы спать не хотим», — заверил старший сын бизнесмена Али, который сидел вместе с братом Микаилом.

Отец покатал свою ораву детей. А позже поделился домашним селфи с наследниками.

«Растем», — заявил он.

Многие поклонники в очередной раз отметили, что Эмин — хороший папа. Некоторые удивились тому, как вырос его старший наследник. «Алишке не жарко с такой прической?», «Какие все красивые и счастливые!», «Дружная семья», «Классные», «Вы классный отец», «Что за симпатичный парень с прической», «Какие классные», — прокомментировали пост подписчики.