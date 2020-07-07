«Афинка будет довольна»: экс-возлюбленная Эмина купила годовалой дочке «золотые» балетки Dior

Алена Гаврилова чуть больше года прожила в браке с Эмином Агаларовым. Певец не скрывает, что у него были чувства к красивой девушке, но со временем они угасли. По его словам, жить вместе ради сохранения брака он бы никогда не смог. Поэтому теперь пара готовится к разводу. Артист не скрывает, что они расстались полюбовно. Годовалая дочка Афина осталась жить с мамой, но папа регулярно навещает кроху.

Еще недавно Эмин сетовал, что давно не видел детей от первого брака, так как перелеты из-за карантина были невозможны. Сейчас он плескается в бассейне с сыновьями и приемной дочкой. А Гаврилова приглядывает за его младшей наследницей в Москве. Днем она устроила прогулку на велосипеде. Мама и дочка понежились в лучах солнца, а также подышали свежим воздухом. А вечером Алена отправилась в центр Москвы на шопинг.

Примечательно, что девушка купила наряды не себе, а годовалой наследнице. Ее очаровали балетки золотого цвета из натуральной телячьей кожи бренда Dior. «Афинка будет довольна», — написала она. Отметим, что обычно такая обувь стоит недешево. Самые простые балетки Dior для детей стоят от 20 тысяч рублей. Однако бывшая возлюбленная Эмина может рассчитывать на хорошие алименты, поэтому не жалеет денег на ребенка.