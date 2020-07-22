Гагарина в шелковом платье-халате повеселилась с Варнавой на светском рауте

Певица посетила открытие бутика и показал фильма «Римские каникулы» на свежем воздухе. Мероприятие стало первым после карантина, на котором собралось много звезд.

Певица Полина Гагарина продолжает хранить молчание после того, как ее муж Дмитрий Исхаков подтвердил слухи, что они расстались. По некоторым данным, супруги уже несколько месяцев не живут вместе. Бывший возлюбленный артистки бывает у нее дома, чтобы навестить дочку Мию и пасынка Андрея. Пока ни он, ни Полина не раскрыли подробности разлада в семьи. Гагарина старается жить прежней жизнью.

Последние недели певица активно снимается в ТВ-передачах и занимается спортом с тренером. Девушка добилась безупречной фигуры, но не останавливается на достигнутом. Красоту своих изящных форм она подчеркивает комбинезонами и платьями. А накануне, 21 июля, Гагарина вышла в свет. Она посетила вечеринку по случаю открытия ювелирного бутика в Crocus City Mall, а также посмотрела фильм «Римские каникулы» на свежем воздухе. Наслаждаться картиной можно было из автомобилей.

Для такого случая Полина облачилась в шелковое мини-платье на запах. Наряд пудрового цвета, напоминающий халат, она дополнила элегантными босоножками. В такой же цветовой гамме оделась Екатерина Варнава. На ней был костюм с укороченными брюками. Девушки общались, танцевали и веселились.

Также артистка встретила Эмина Агаларова и Агату Муцениеце. Эта звездная тусовка стала первой после карантина. На ней также отметилась Рената Литвинова. Многие поклонники восхитились красотой Гагариной. Некоторые считают, что она похорошела. «Красотка», «Обожаю ваши танцы с Варнавой», «Какое платье, роскошно выглядите», «Худышка наша», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.