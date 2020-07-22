Рената Литвинова в платье-бюстье и бриллиантах появилась на ковровой дорожке с Эмином

Рената Литвинова даже на карантине не переставала работать. При этом она позволила себе расслабиться, поэтому поклонники смогли увидеть ее без макияжа и в спортивном костюме. Как говорится, домашний режим никто не отменял, как и естественность. Но актриса вскоре вновь вернулась к прежнему образу. Даже сажать дерево в саду она предпочитает в платье и на шпильках. За время самоизоляции артистка пополнила свой гардероб различными нарядами и теперь ждет случая, когда сможет в них блеснуть.

21 июля Литвинова впервые после карантина вышла в свет. Она приняла участие в открытии ювелирного бутика в Crocus City Mall после карантина. Владельцем помещений является Эмин Агаларов. Он тоже присутствовал на мероприятии. Вместе с гостями бизнесмен перерезал ленту. Рената для такого случая облачилась в силуэтное платье-бюстье из бархата. Туфли дополнили ее образ, но главным дополнением стали бриллиантовое колье и браслет.

На плечи актриса кокетливо накинула пиджак. Ее волосы были уложены в легкую волну, а губы подведены алой помадой. 53-летняя артистка подчеркнула свою хрупкую фигуру.

«Официально отменили маски, и кончился мой карантин, дописала пьесу, заканчиваю вторую, идет монтаж одного сериала, пишу второй сериал — и начался круговорот», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились красотой Ренаты. Многие отметили, что она очень молодо выглядит. «Все правильно… Только в центре… И никак иначе», «Какая вы утонченная», «Икона», «Какая вы утонченная», «Такая худенькая!», «Как можно быть такой красивой», — прокомментировали пост подписчики. Сама актриса призналась, что в тот день ее ждали кино и вечеринка.