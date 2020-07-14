«Просто идеальные!»: Юлия Барановская похвасталась коллекцией необычных туфель

Юлия Барановская после развода с Андреем Аршавиным стала еще известнее, чем была раньше. Она построила карьеру на телевидении. При этом девушка воспитывает троих детей. А еще она успевает путешествовать и следить за собой. Бывшая супруга футболиста частая гостья светских мероприятий и концертов. Каждый раз она поражает некоторых поклонников своими женственными образами. За минувшие годы девушка обзавелась вечерними нарядами на любой случай и аксессуарами.

Даже на карантине Юлия успела нарядиться в вечернее платье в пол цвета фуксия. В нем она решила вынести мусор, надеясь, что возможно встретит жениха. Поклонники всегда с интересом следят за тем, что носит телеведущая. Так на днях она вышла в свет в кремовом платье-рубашке с широким поясом. В тон к наряду звезда подобрала сапожки с необычным загнутым каблуком. «Каблуки кучерявые. Очень оригинальная обувь на красивых ножках», — отмечали тогда фанаты.

После этого Барановская решила похвастаться коллекцией обуви. Она как раз отреставрировала свои туфли. Телеведущая показала прозрачные туфли-лодочки с шипами и похожие с клепками. также у нее есть трендовые босоножки с тесемками и белоснежные остроносые туфли. У нее много обуви синего, бежевого, розового цветов.

«Вернулись мои туфли из ателье обуви. Вот, все как новенькие! Все подошвы восстановили, аккуратно, словно новые все купила. восхитительно. Просто идеальные!» — восхитилась звезда.

Поклонники признались, что у них разбежались глаза. Юлия расставила свои туфли в три ряда. Среди них были и сверкающие ботильоны с открытым носом, которые подойдут к коктейльным платьям. Многие восхитились коллекцией звезды.