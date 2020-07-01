«Самый модный лук»: Юлия Барановская предстала в джинсовом комбинезоне с поясной сумкой

Юлия Барановская после развода с Андреем Аршавиным стала сама воспитывать троих детей. Если раньше она появлялась на телевидении только в качестве возлюбленной футболиста, то теперь она стала профессиональной телеведущей. Девушка полюбилась зрителям за свою открытость. Также она показала, что разбирается в моде. Каждый раз знаменитость предстает на публике в стильных образах.

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Так, на днях Барановская впервые за долгое время вышла в свет с детьми. Они появились на вечеринке Филиппа Киркорова. Певец устроил праздник в честь 8-летия своего сына Мартина. На торжестве, которое прошло на природе, телеведущая появилась в силуэтном платье и белой косухе. Даже укладку она предпочла не делать, просто собрав локоны в пучок. Юлия предпочитает выглядеть естественно.

А вот накануне девушка решила похвастаться своим новым летним образом. Многодетная мама позировала на улице в комбинезоне из денима. Благодаря шортам звезда блеснула стройными ногами. А акцент на талии она сделала с помощью поясной сумки в тон. Волосы она снова собрала в пучок, а также дополнила аутфит кедами и солнцезащитными очками.

«Одеваемся в самый модный лук — моим сегодняшним фаворитом стал джинсовый комбинезон», — написала Барановская.

Поклонники оценили образ девушки. Многие также восхитились ее фигурой. «Юля! Вы красотка!», «Вау, вы так хорошо выглядите, вот бы мне вашу фигурку», «Крутой наряд», «Вам очень даже идет», «И это мама троих детей? Юлия, браво», — прокомментировали пост подписчики.