«Беспроигрышный вариант»: Валерия предстала в футболке с подплечниками и трендовых босоножках

Валерия после самоизоляции вернулась к обычной жизни. Она уже не только занимается спортом, но и выходит в свет. За последние недели певица успела побывать на ужине с Григорием Лепсом и другими звездами в новом ресторане Тимати.

Также артистка блеснула в воздушной юбке: появилась на передаче Елены Север. А минувшие выходные звезда провела на природе. Она поделилась новым фото, представ в модном образе.

Жена Иосифа Пригожина предстала в брюках-бананах песочного цвета, а также в трендовой футболке с подплечниками зеленого оттенка в тон мини-сумке. Мюли с квадратным носком белого цвета дополнили образ, как и имиджевые солнцезащитные очки.

«Вы бы хотели жить там, где все время тепло? У меня, например, нет однозначного ответа на этот вопрос, а кто-то и вовсе так любит зиму, что не согласился бы на круглогодичное лето ни за что на свете», — написала звезда.

Многим поклонникам повседневный аутфит Валерии пришелся по душе. Они также восхитились фигурой 52-летней певицы. «Какой прекрасный образ , впрочем, как всегда!», «Да уж, на каблуках и по траве, Лер», «С очками угадали», «Все такое модное», — стали комментировать пост подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценил ее образ дизайнер Сергей Никулин.

«Наша героиня выбрала беспроигрышный вариант. В современном море моды — это Balenciaga. Как я понимаю, это тотал лук Balenciaga, поэтому претензий к образу нет. Balenciaga сейчас один из топовых брендов, если хочешь быть модным, то имей что-то из коллекции этого бренда. Цвета трендовые: мятный, бежевый. Форма мыса обуви квадратная — это тоже, как мы уже говорили раньше, тренд этого лета. Плечи — это настолько вещь субъективная. Они существуют как тренд, 80-е еще никуда не ушли. Это что-то из глубокого творчества AC/DC. К Валерии нет никаких претензий, молодец. Но она всегда отличалась прекрасным чувством стиля, поэтому ей 10 из 10 баллов», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».