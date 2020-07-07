52-летняя Валерия в платье-рубашке поужинала в компании Лепса, Киркорова и других звезд

Тимати 7 июля открыл первый ресторан не в рамках компании Black Star. Chicken Mafia он основал вместе со своим братом Артемом Юнусовым. Семейный ресторан с фастфудом из жареной курицы расположился на Большой Дорогомиловской, 8. Именно там вечером собрались сливки российского шоу-бизнеса. Отведать блюда, приготовленные по рецепту брата Тимати, пришли попробовать Яна Рудковская, Филипп Киркоров и даже Валерия с мужем Иосифом Пригожиным.

52-летняя исполнительница хита «Часики» появилась в общественном месте в элегантном черном платье-рубашке. Акцент на талии она сделала с помощью поясной сумки, а туфли в тон дополнили аутфит. Певица также надела длинные серьги и массивное колье. А ее супруг был в голубой рубашке и джинсах. Они разместились за столом рядом с Киркоровым, Григорием Лепсом и возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой, которая общалась с дочкой рэпера от прошлых отношений — шестилетней Алисой.

Кадрами с открытия поделился Иосиф в соцсети. Поклонники восхитились образом Валерии и ее точеной фигурой. «Хорошенькая какая!», «Лера вы очень красивая, лук потрясающий, пояс восторг!», «Как всегда, безупречная», — стали комментировать снимки подписчики.

Примечательно, что также много внимания к себе привлекла Яна Рудковская. Светская львица впервые после карантина покинула свой особняк. Она оделась в одной цветовой гамме с Филиппом Бедросовичем. Блондинка блеснула в платье макси радужных оттенков и сумкой-шопером.