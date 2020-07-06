«Йося поставил на колено»: Валерия в платье-сорочке блеснула изящными щиколотками перед мужем

Валерия счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. После карантина жизнь в звездной семье забурлила. Недавно певица увиделась со своей дочкой Анной Шульгиной, а также с сыном Арсением и его возлюбленной Лианой Волковой. Так как концерты пока не возобновились, артистка то проводит время на природе, то гуляет с родными. Лишь изредка ей удается выйти в свет или принять участие в съемках.

А накануне Валерия показала, как обычно они готовятся к появлению на публике. Певица предстала в черном платье-комбинации в бельевом стиле и трендовых босоножках с открытой пяткой и квадратным носком. Она встала на колено, чтобы помочь Пригожину надеть ботинки. Артистка придерживала обувь, пока возлюбленный с помощью специальной ложки пытался надеть ботинок.

«Я сама встану», — в конце объявила Валерия. «Продолжение «Кавказской пленницы». Серия «Дагестанская жена», — с иронией подписала она видео.

Поклонники пришли в восторг от домашнего видео. Одни одарили фигуру 52-летней звезды комплиментами. Другие отметили, что так и выглядит настоящая любовь. «Это просто огонь. Пусть Иосиф уже учится сам обуваться. 51 годик как никак», «Валерия — красотка», «Вот это настоящая любовь», «Какая прекрасная форма у Валерии», «Точеная фигура, и изящные щиколотки», «Йося поставил на колено. Но вы сама грация. Понятно, почему…» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что певица регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Даже во время карантина она не давала себе поблажек. Старается не отставать от возлюбленной и Пригожин.