52-летняя Валерия в «воздушной» юбке макси и розовом жакете встретилась с Еленой Север

Валерия даже не карантине не давала себе поблажек. 52-летняя певица старается вести здоровый образ жизни, а также регулярно занимается спортом. В соцсети она то и дело демонстрирует кадры со своих тренировок. Старается не отставать от нее и муж Иосиф Пригожин. За время самоизоляции пара соскучилась по выходам в свет, поэтому не удивительно, что недавно они устроили праздник для дочери певицы Анны Шульгиной, а на днях Валерия также увиделась с дочкой Пригожина от прошлых отношений.

Каждый раз артистка поражает многих поклонников своими образами. Ей удается подчеркивать свою женственность, но при этом выглядеть не вульгарно. Жена Иосифа не боится экспериментировать, часто примеряет молодежные образы и следит за трендами.

А накануне она приняла участие в съемках передачи «Север-шоу». Певица дала интервью Елене Север. Для появления на публике Валерия облачилась в воздушную юбку макси молочного оттенка и розовый жакет. Светлые туфли-лодочки дополнили ее look.

Елена в свою очередь облачилась в бирюзовое платье макси на пуговицах и открытые босоножки. По словам певицы, они побеседовали по душам.

Некоторые поклонники восхитились тем, как выглядит Валерия. Однако ее наряд вызвал споры. Одним он понравился, а другие подвергли образ критике. «Юбка и пиджак вообще не сочетаются! Надо на «Модный приговор», «Глупости не говорите! Валерия всегда безупречно одета», «Все очень гармонично смотреться. Жакет смотрится стильно, кармашки в цвет юбки. А главное подходит по стилю Валерии», «Не должно все сливаться в один цвет, тон и т.д. Все подобрано правильно и грамотно», «Так выглядит женственность — воздушная юбка и приталенный жакет», — прокомментировали пост подписчики.