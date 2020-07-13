Полина Гагарина в юбке миди с леопардовым принтом встретилась с Мигелем на съемках

Полина Гагарина после самоизоляции вернулась к работе. Ранее она почти каждый день проводила с детьми — сыном Андреем от первого брака, а также подрастающей дочкой Мией от второго мужа Дмитрия Исхакова. Весной появились слухи, что у нее проблемы в отношения с возлюбленным. СМИ сообщили, что они больше не живут вместе. Если Гагарина не комментирует личную жизнь, то ее муж вскоре подтвердил неутешительные слухи.

Однако Полина не подает вида, что переживает сложный период. Она активно снимается в разных проектах, пока концерты давать еще нельзя. Недавно певица похвасталась подтянутой фигурой в велосипедках. Она активно занимается спортом, стараясь совершенствоваться. А теперь артистка стала участницей музыкального шоу «Студия СОЮЗ». Гагарина появилась на публике в черной футболке и юбки миди песочного цвета с леопардовым принтом. Ботильоны с открытом носком дополнили образ.

Вторым участником проекта стал хореограф Мигель, бывший участник «Фабрики звезд». Он пообщался с певицей. При этом ведущий объявил, что недавно Мигель купил новый двухдверный Rolls-Royce.

«В карантин! Что ты сделал? Банк ограбил?» — удивилась Полина. К слову, потом она переоделась в брюки клеш белого цвета и боди без рукавов. 33-летняя певица была рада веселому вечеру. При этом она не особо хотела петь, а вот Мигель заверил, что ему это всегда в радость.