«Легкая, как пушинка»: Гагарина дополнила платье с рукавами-буфами кедами, как у Пугачевой

Полина Гагарина открыла нежные плечи в платье с рукавами-буфами. Находящаяся на грани развода певица стала все больше времени уделять себе: артистка активно реализует себя в пении, восполняет спортивные навыки, частично утерянные из-за пандемии, а также пополняет гардероб трендовыми вещами.

Так, в гостях у дизайнера Яны Расковаловой Гагарина примерила объемное платье в мелкую клетку с рукавами-буфами. Акцент в наряде создавался за счет нежности открытых плеч, а также объемной юбки-солнце, которая едва прикрывала колени.

Дополнением к платью стали белые кеды – универсальный тренд сезона – 2020. Стилист «Перезагрузки» на ТНТ Лина Дембикова в разговоре с порталом Teleprogramma.pro ранее подмечала, что обувь подобного типа всегда смотрится выигрышно и актуально. Моду на белые кеды активно поддерживает даже Алла Пугачева, за счет чего ее аутфит всегда смотрится свежее.

Стоит подметить, что Гагарина часто отдает предпочтение вещам от Яны Расковаловой. В гардеробе артистки есть, как минимум, три платья с объемными рукавами от дизайнера – в них Полина на постоянной основе выходит в свет. Дома Полина предпочитает носить более универсальные и минималистичные вещи, а любимым цветом Гагарина называет бежевый.

В восторге от нового образа Полины остались многие пользователи Сети. «Легкая, как пушинка», «Стройная», «Красавица!», «Полина, вы вдохновляете», «Удивительно прекрасна», — высказались люди.